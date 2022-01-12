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Зарплаты сотрудников повысят крупнейшие предприятия Актюбинской области

12 Января 2022 20:02
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Зарплаты сотрудников повысят крупнейшие предприятия Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области принимаются меры по повышению заработной платы сотрудников предприятий. С 1 января повышена на 25 процентов зарплата 24 тысяч актюбинцев, работающих в сфере промышленности. Об этом рассказал в ходе прямого эфира заместитель акима области Руслан Хамбаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одним из требований митингующих было повышение заработной платы. В этом направлении акиматом области приняты меры. В целом с 1 января в сфере промышленности на 25 процентов повышены заработные платы 24 тысяч сотрудников. С января с 20 до 50 процентов будут повышены заработные платы на таких предприятиях, как «Актюбинская медная компания», «Коппер Текнолоджи», «Казгеоруд» кәсіпорындары - это около 2 тысяч человек. На 25 процентов с января повышена зарплата сотрудников АО «СНПС «Актобемунайгаз», где работают более 6 тысяч человек. От 10 до 35 процентов с января повысится зарплата сотрудников Актюбинского завода ферросплавов и Донского Гока АО «ТНК «Казхром», - сказал Руслан Хамбаров.

Проводятся переговоры о повышении зарплат с другими руководителями предприятий.

По словам Хамбарова, во время митингов предприятия области остановили работу. «Это сказалось на экономических показателях предприятий, но не критично, на сегодня ситуация стабильная, проводятся мероприятия по выводу предприятий на прежние мощности», - сказал Хамбаров.

Аэропорт Актобе работает в штатном режиме, все рейсы выполняются за исключением рейсов из Алматы, поскольку аэропорт Алматы пока не принимает рейсы. Дополнительные поезда запущены по направлению Алматы-Нурсултан и Алматы-Актобе.


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#Актюбинская область   #Экономика  
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Автор:

Самал Ендибаева

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