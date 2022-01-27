Зарплаты работников промышленных предприятий повышают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы социальной ответственности бизнеса и выполнения обязательств по коллективным договорам поднимались в ходе встречи акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с работниками крупных жамбылских компаний «Казфосфат» и «Таразский металлургический завод», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи глава региона заслушал отчет руководителей предприятий, на которых в соответствии с поручениями Главы государства повысилась заработная плата сотрудников.

Так, товарищество «Казфосфат», где трудятся 6 200 человек, в 2021 году повысило зарплаты на 40 процентов, в этом году - на 15 процентов. Товарищество «Таразский металлургический завод» повысило зарплаты на 25 процентов своему коллективу в 770 человек.

Казахстанский флагман химической промышленности ТОО «Казфосфат» производит фосфориты, фосфор желтый, аммофос и трикальцийфосфат. Около 80 процентов выпущенной продукции отправляется в Россию, Беларусь, Украину, Литву, Латвию, Польшу и в другие страны. На данный момент ведется строительство новой линии по выпуску аммофоса мощностью 500 тысяч тонн в год на сумму 77,6 млн. долларов. Всего задействовано 20 подрядных организаций, более 600 строителей. После запуска линии будет создано более 500 постоянных рабочих мест.

Генеральный директор ТОО «Казфосфат» Нурхан Нурланов отметил, что особое внимание уделяется выполнению социальных обязательств. Буквально за три месяца был отремонтирован 72-квартирный дом в городе Каратау. В первую очередь квартиры получили многодетные семьи, ветераны производства, инвалиды труда. Кроме этого, в городе на средства ТОО «Казфосфат» построен парк «30 лет Независимости». В городе Жанатасе планируется построить для работников жилой комплекс на 220 квартир.

В рамках проекта «Таразға тарту» компания осуществила реконструкцию набережной «Ушбулак». Всего за прошедший 2021 год на строительство соцобъектов выделено 6,8 млн. долларов, в этом году предусмотрено 21,2 млн.

Упомянул руководитель самого крупного в Жамбылской области предприятия и о том, что в преддверии праздников заводчане получают премии.

Как сообщил генеральный директор ТОО «ТМЗ» Габит Султанкулов, здесь ежегодно могут производить до 60 тысяч тонн ферросплавов и 48 тысяч тонн электродной массы. Продукция экспортируется в Узбекистан, Таджикистан, Россию, Грузию, Киргизскую Республику. Предприятие является единственным производителем электродной массы в Казахстане. Ведутся работы по модернизации цеха по выпуску электродной массы и по реконструкции пекохранилища.

«Несмотря ни на какие трудности, необходимо обеспечить бесперебойную работу заводов, выполнить обязательства по коллективным договорам, - сказал Бердибек Сапарбаев. - В рамках исполнения поручений Главы государства проводится большая работа по поддержке отечественных товаропроизводителей. Крупнейшим промышленным предприятиям области будет оказана всесторонняя поддержка. Сохранение рабочих мест, рост заработной платы, улучшение условий труда – эти основные вопросы должны быть всегда на особом контроле. Предприятиям нужно усилить сотрудничество с колледжами и вузами области. Нужно избавляться от формализма в работе по внедрению дуального обучения и совместно готовить востребованных специалистов среди местных ребят».

Аким области подчеркнул, что бизнес должен нести социальную ответственность.

«Наша задача - совместными усилиями решать социальные проблемы и создавать хорошие условия для жителей», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В ходе встречи выступили и председатели первичных профсоюзных организаций. Были озвучены, в том числе, и проблемные вопросы, касающиеся нехватки кадров, логистики, работы общественного транспорта, состояния дорог, улучшения санитарно-защитной зоны.

Глава региона поручил акиму города Тараза и руководителям ведомств усилить взаимодействие с предприятиями в решении проблемных вопросов.

В этот же день Бердибек Сапарбаев ознакомился со строительством новой линии по выпуску аммофоса в ТОО «Казфосфат». А также проинспектировал ход реконструкции на ТОО «Джон Бан МеталлПром» цеха по выпуску окиси цинка, свинца, после запуска которого планируется обеспечить работой 200 человек.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что за 2021 год промышленными предприятиями области произведено продукции на 553 млрд тенге. Индекс промышленного производства составил 104,5%.