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Зарплаты работников природоохранных учреждений увеличатся в два раза

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 14:28
Зарплаты работников природоохранных учреждений увеличатся в два раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - C 1 июля 2023 года работникам лесных и природоохранных учреждений будет установлена доплата в размере 100% от должностного оклада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал EcoMedia.

Напомним, ранее вопрос повышения заработной платы предусматривалась в виде доплаты за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни человека сотрудникам службы гослесохраны, госинспекторам природоохранных учреждений, инспекторам специализированных организаций по охране животного мира и работникам госпредприятий рыбного хозяйства.

Вместе с тем, Министерством экологии и природных ресурсов, совместно с представителями работодателей и профсоюзов работников лесного хозяйства, было также выработано решение до 2025 года увеличить в 2 раза заработные платы вспомогательному персоналу и внештатным работникам природоохранных организаций (с 1 июля 2023 года на 70%, с 1 января 2024 года на 85% и с 1 января 2025 года на 100%).

Таким образом, повышение заработных плат будет распространяться в том числе на работников финансовых, организационных и производственно-хозяйственных отделов, водителей, трактористов, уборщиков производственных и административных помещений и на временных и сезонных рабочих, занятых на лесовосстановительных, лесоохранных и лесохозяйственных работах.


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