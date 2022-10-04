Зарплаты на предприятиях РК растут быстрее инфляции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среднемесячная номинальная заработная плата наёмных работников во втором квартале текущего года достигла 287,1 тыс. тг — на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательная способность номинальной заработной платы выросла на 7,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

В аналогичном периоде 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата сотрудников казахстанских компаний, с учётом малых предприятий, составляла 233,5 тыс. тг, на 18% больше по сравнению со вторым кварталом 2020-го, а покупательная способность выросла на 9,8%.

Самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы в секторе во втором квартале 2022 года были отмечены в сферах горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, а также финансовой и страховой деятельности: 561,6 тыс. и 540,4 тыс. тг соответственно.

Следом идут отрасли информации и связи (378,9 тыс. тг), профессиональной, научной и технической деятельности (378,7 тыс. тг), а также транспорта и складирования (330,4 тыс. тг).

Заметнее всего покупательная способность заработных плат по сравнению со вторым кварталом 2021 года выросла у работников сфер транспорта и складирования (на 17,6%), строительства (на 14,7%) и деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (на 13,6%).

При этом лишь в сфере здравоохранения покупательная способность по сравнению со вторым кварталом 2021 года сократилась — на 1,6%.

Наименьшие среднемесячные номинальные заработные платы наблюдались у работников сфер водоснабжения, а также сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (167,9 тыс. тг), сельского, лесного и рыбного хозяйства (171,1 тыс. тг.), искусства, развлечений и отдыха (179,4 тыс. тг).

В региональном разрезе во втором квартале 2022 года самые высокие среднемесячные номинальные заработные платы были зафиксированы в нефтедобывающих Атырауской и Мангистауской областях: 471,9 тыс. и 414,8 тыс. тг соответственно. Следом идут Улытауская область (364 тыс. тг), а также мегаполисы — Астана (346,7 тыс. тг) и Алматы (314,8 тыс. тг).

Наименьшие заработные платы наблюдались в Северо-Казахстанской области (212,1 тыс. тг), Шымкенте (218,7 тыс. тг) и Костанайской области (223,8 тыс. тг).

Покупательная способность заработных плат по сравнению со вторым кварталом 2021 года выросла во всех регионах РК — от 1,1% в столице до 16% в Кызылординской области.