21 Июля 2022 11:09

Зарплаты акмолинских учителей увеличатся в два раза в течение четырех лет

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как в сфере образования Акмолинской области реализуется комплексный план Программы повышения доходов населения до 2025 года, на прошедшем брифинге сообщил заместитель руководителя управления образования региона Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего планом предусматривается дальнейшая работа по повышению оплаты труда педагогических работников в сфере образования. Как вам известно, такая работа в республике началась в 2020 году. Ежегодно поэтапно заработная плата педагогических работников увеличивается на 25%. На сегодняшний день ее рост составил 75%, и эта работа будет завершена в январе 2023 года. Таким образом будет исполнено поручение Главы государства о повышении в течение четырех лет зарплаты педагогических работников в два раза», - отметил Валерий Гамазов.

Кроме этого, в рамках реализации основных положений Закона «О статусе педагога» в регионе проводится работа по обеспечению увеличения оплаты труда педагогов за присвоенные им квалификационные категории. Здесь есть возможность педагогическим работникам повысить уровень своей заработной платы от 30 до 50%.

«Кроме того, законом «О статусе педагога» и соответствующим Постановлением Правительства обеспечены различные виды доплат педагогическим работникам за классное руководство, проверку тетрадей, доплата за наставничество, степень магистра. Это все позволяет педагогам, имея хорошие материальные стимулы, вести работу, самоподготовку в рамках повышения квалификации педагогического мастерства», - пояснил выступающий.

Как отметил Валерий Гамазов, повышение зарплат в организациях образования коснулось и обслуживающего персонала.

«С 1 января текущего года они получают зарплату с ростом на 23%. Эта работа также будет продолжаться в течение 4-летнего периода, что обеспечит увеличение их зарплаты практически в два раза», - добавил он.

«Законодательством установлена сегодня минимальная заработная плата. Сейчас она не должна быть меньше 60 тыс. Ни один работодатель не имеет права выплачивать зарплату меньше. Конечно, когда мы говорим о вспомогательном, обслуживающем персонале, это большая категория специалистов, и все они имеют статус гражданского служащего. Учитывая, что их первоначальные ставки не очень большие, а рост в среднем ежегодно будет обеспечиваться на 23%, то и сегодня зарплаты технического, обслуживающего персонала остаются невысокими, где-то на уровне минимальной зарплаты. Но этот вопрос в целом курируется по госорганизациям соответствующим Постановлением Правительства, и только на уровне Правительства принимается решение о введении новых повышающих коэффициентов, другого уровня исчисления заработной платы. Но сравнивать зарплату педагогического работника с высшим образованием и вспомогательного персонала не приходится. Она разнится достаточно сильно», - признал Валерий Гамазов.