Зарплату воспитателей детских садов повысят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрят новую систему аттестации воспитателей детских садов. Кроме того, повысится их заработная плата. Об этом сообщила первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешнем Послании Президент поручил увеличить заработную плату и снизить нагрузку на педагогов, работающих в детских садах. На сегодняшний день заработная плата воспитателей, работающих в детских садах, значительно ниже, чем заработная плата педагогов, трудящихся в школах и других учреждениях. В этой связи будет проведена работа по повышению заработной платы», - сказала Шолпан Каринова на аппаратном совещании в министерстве.

По данным первого вице-министра ведомства, в рамках поручения Президента будет внедрена новая система аттестации педагогов детских садов.

«Кроме того, повысится заработная плата воспитателей. В соответствии с международной практикой нагрузка на воспитателей значительно снизится. Также будет проведена соответствующая работа по охвату детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным образованием», - отметила Ш. Каринова.

Ранее в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил , что сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной.