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    12:12, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Зарплату ведущих перепись населения озвучили в столичном департаменте Бюро нацстатистики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн брифинга руководитель департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султан Жорабек Дауренов озвучил заработную плату ведущих перепись населения Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выделены деньги для качественного проведения мероприятия. На сегодняшний день основными средствами являются заработная плата переписного персонала. К примеру, на первом этапе за месяц работы интервьюеры будут получать 83 тысячи тенге. А в основном этапе переписи населения – 104 тысячи тенге. Инструктору-контролеру за 45 дней при полном объеме оказанных услуг будет выплачиваться 125 тысяч тенге», - отметил Жорабек Дауренов.

    Напомним, что 1 июня стартовал первый этап переписи населения. Это подготовительный этап, где выявляются жилищные и нежилые помещения. Второй этап – основная перепись населения. То есть переписной персонал будет посещать каждый дом, беседовать и заполнять переписные листы.


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