РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 18 Май 2021 | GMT +6

    Зарплату тренеров спецшкол будут ежегодно поднимать на 25%

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов сообщил о мерах соцподдержки республиканских организаций спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период пандемии государство не прекращало меры социальной поддержки и финансирование республиканских организаций спорта. С 1 января 2020 года повышена заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы спорта, которая ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    Вместе с тем, по его словам, решен вопрос введения доплаты в размере 100% от базового должностного оклада педагогам государственных организаций образования за ведение внеурочных спортивных занятий.

    «Также реализуются меры по переориентации финансовых средств, направляемых на содержание профессиональных спортивных клубов, на вовлечение населения, в первую очередь детей, в занятие физической культурой и массовым спортом (74-пункт ОНП)», - отметил спикер.

    В связи с этим министерство выработало подходы:

    - определить максимально допустимый размер заработной платы спортсмена за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора в размере не более 2 млн. тенге;

    - установить максимальную сумму выделяемых финансовых средств из государственного бюджета и квазигосударственного сектора на содержание игровых профессиональных спортивных клубов в размере не более 1,2 млрд. тенге для футбола и хоккея с шайбой и не более 450 млн. тенге для остальных игровых видов.


    Теги:
    Спорт Образование
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!