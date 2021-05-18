Зарплату тренеров спецшкол будут ежегодно поднимать на 25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов сообщил о мерах соцподдержки республиканских организаций спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период пандемии государство не прекращало меры социальной поддержки и финансирование республиканских организаций спорта. С 1 января 2020 года повышена заработная плата работников специализированных школ и колледжей сферы спорта, которая ежегодно будет увеличиваться на 25% до 2023 года», - сказал Ерлан Кожагапанов на заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Вместе с тем, по его словам, решен вопрос введения доплаты в размере 100% от базового должностного оклада педагогам государственных организаций образования за ведение внеурочных спортивных занятий.

«Также реализуются меры по переориентации финансовых средств, направляемых на содержание профессиональных спортивных клубов, на вовлечение населения, в первую очередь детей, в занятие физической культурой и массовым спортом (74-пункт ОНП)», - отметил спикер.

В связи с этим министерство выработало подходы:

- определить максимально допустимый размер заработной платы спортсмена за счет бюджетных средств и квазигосударственного сектора в размере не более 2 млн. тенге;

- установить максимальную сумму выделяемых финансовых средств из государственного бюджета и квазигосударственного сектора на содержание игровых профессиональных спортивных клубов в размере не более 1,2 млрд. тенге для футбола и хоккея с шайбой и не более 450 млн. тенге для остальных игровых видов.