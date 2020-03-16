Зарплату сохранят учителям во время вынужденных каникул - глава управления образования Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в целях профилактики коронавируса COVID-19 объявлены досрочные каникулы для школьников, а студенты вузов перешли на дистанционное обучение. О том, как работают школы и колледжи Карагандинской области, в прямом эфире рассказал руководитель управления образования Есенгазы Имангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Карагандинской области 70 колледжей. Все они подключены к электронным обучающим платформам.

В регионе лишь у 70 студентов нет возможности подключения к Интернету. Специально для них обучение будет осуществляться через сервисы АО «Казпочта».

Остальные 36 900 студентов усваивают новые знания с помощью систем BilimAl, Platonus, Smart College и Мoduls. Занятия проходят в формате видеоуроков, самостоятельных онлайн-работ и курсов, чат-занятий, веб-занятий, телеконференций и уроков.

«Учителя школ, как и преподаватели колледжей, будут работать во время каникул в удаленном режиме. При этом зарплату получат в полном объёме и в положенные сроки » , - сообщил Есенгазы Имангалиев.

По его словам, оценки за третью четверть школьникам выставят в начале четвертой, после того как они сдадут все СОРы и СОЧи.

В ближайшее время все учащиеся получат задания на время каникул. Исключение составляют такие предметы, как «Физическая культура», «Художественный труд», «Самопознание», «Музыка», «Графика и проектирование», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Начальная военная и технологическая подготовка».