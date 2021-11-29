Зарплату работникам лесного хозяйства и животного мира планируют повысить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно развития лесного хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях снижения нагрузки на республиканский бюджет, повышения ответственности местных исполнительных органов в вопросе сохранения лесов, в 2002 году в оперативное управление акиматов областей было передано 124 государственных учреждений по охране лесов и животного мира. В настоящее время в связи с созданием на базе государственных учреждений лесного хозяйства (далее – лесхозы) особо охраняемых природных территорий (9 лесхозов), созданием новых лесхозов (5 лесхозов) в ведении акиматов областей находится 120 лесхозов, за которыми закреплена площадь 22,6 млн га, или 74,7 % от общей площади государственного лесного фонда», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

По его словам, проведенный Программой развития ООН и глобальным экологическим фондом в 2021 году анализ целевого сценария управления лесами показывает, что за указанный период государственные учреждения лесного хозяйства, переданные в ведение акиматов областей, не получили должного развития.

«В этой связи, уполномоченным государственным органом будет проведена оценка эффективности действующего управления лесным хозяйством, планирования, распределения бюджетных средств. Вместе с тем, в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, Правительству поручено до конца текущего года обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство в части увеличения минимальной заработной платы гражданских служащих. В связи с чем, в настоящее время рассматривается вопрос по включению в реестр должностей гражданских служащих работников лесного хозяйства и животного мира», - заключил зампремьера.