27 Июля 2022 12:57

Зарплату преподавателям вузов увеличат с сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане до 2025 года планируется стабильный рост стипендии, заработной платы преподавателей, количества студенческих грантов и увеличения финансирования науки. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличенная благодаря Президенту страны стоимость грантов позволяет существенно повысить заработную плату преподавателей наших вузов. Также в апреле нашим Министерством уже были даны четкие поручения ректорам вузов, в рамках которых с сентября 2022 года еще раз должна быть увеличена заработная плата преподавателей наших вузов», - поделился он в посте на своей странице в Facebook .

По его данным, минимальная зарплата начинающего преподавателя вуза составляет не меньше 200 тыс. тенге, профессора – не менее 350-400 тыс. тенге. При этом уровень педагогической нагрузки определен на уровне не более 680 часов в учебный год. Стипендия докторантов выросла за 3 года с 82 тыс. до почти 200 тыс. тенге. Количество грантов для обучения в вузах за это время выросло почти в 2 раза.

Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы.