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Зарплату повысят полицейским в Казахстане

8 Ноября 2021 11:56
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Зарплату повысят полицейским в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 2023 года зарплата сотрудников полиции будет увеличена до 90%. Об этом заявил министр внутренних дел РК Ерлан Турумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

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«На сегодня зарплата полицейских среди правоохранительных органов является самой низкой. Поэтому, по поручению Главы государства, с 2019 года поэтапно производится увеличение заработной платы», - сказал Ерлан Тургумбаев.

По его словам, до 2023 года зарплата сотрудников полиции будет увеличена от 50 до 90%.

«Таким образом зарплата сержантов будет увеличена от 81 до 140 тысяч тенге, зарплата лейтенантов - от 103 до 174 тысяч тенге», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Ранее министр рассказал об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК.

«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.


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#МВД РК   #Финансы  
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Автор:

Серик Сабеков

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