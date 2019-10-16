Зарплату повысят нефтяникам в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Работникам нефтяной компании «Восток нефть и сервисное обслуживание» в результате проведенных переговоров повысят зарплату до 50 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Ранее работники нефтесервисного предприятия «Восток нефть и сервисное обслуживание» потребовали повысить им заработную плату на 50%. Конфликт между работниками и работодателем, вызванный неудовлетворенностью размером заработной платы, затянулся на два месяца. Затем 11 октября 4 буровые бригады приостановили свою работу.

В связи с тем, что данная ситуация затрагивает интересы работников – жителей региона, акимат области оказал содействие в разрешении трудового спора.

Были выслушаны все группы работников, начиная от инженеров до простых работников. Путем детального анализа и обсуждения с работодателем причин трудового спора было принято решение, устраивающее обе стороны. Так было решено дифференцированно повысить заработную плату работникам в зависимости от специализации.

Сделан акцент на простых работниках, занятых на тяжелых работах и получающих наиболее низкую заработную плату. По итогам переговоров обе стороны были удовлетворены достигнутыми результатами. Приказ о повышении издан 16 октября, на сегодня все простаивающие бригады возобновили работы.

Трудовой коллектив, а также руководство предприятия поблагодарили руководство акимата области за организацию работы инициативных групп, помощь в защите прав и интересов работников.

Вместе с тем, заместитель акима области Кайрат Бекенов, принимавший активное участие в разрешении спора, подчеркнул, что впредь подобные трудовые споры должны решаться в первую очередь с участием профсоюзных организаций между самими работодателем и работниками в рамках действующего законодательства.