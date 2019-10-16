+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 12 °С
USD 389.59 EUR 429.06
RUB 6.05 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарплату повысят нефтяникам в Актюбинской области

16 Октября 2019 20:05
Поделиться:
Зарплату повысят нефтяникам в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Работникам нефтяной компании «Восток нефть и сервисное обслуживание» в результате проведенных переговоров повысят зарплату до 50 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме

32,5 млн тонн кашаганской нефти отправлено на экспорт
Объемы производства бензина и дизтоплива за год выросли на 13% и 9% соответственно Сколько тонн бензина экспортировано Казахстаном 180 тысяч тонн бензола и параксилола произведет Казахстан в 2019 году на экспорт

Ранее работники нефтесервисного предприятия «Восток нефть и сервисное обслуживание» потребовали повысить им заработную плату на 50%. Конфликт между работниками и работодателем, вызванный неудовлетворенностью размером заработной платы, затянулся на два месяца. Затем 11 октября 4 буровые бригады приостановили свою работу.

В связи с тем, что данная ситуация затрагивает интересы работников – жителей региона, акимат области оказал содействие в разрешении трудового спора.

Были выслушаны все группы работников, начиная от инженеров до простых работников. Путем детального анализа и обсуждения с работодателем причин трудового спора было принято решение, устраивающее обе стороны. Так было решено дифференцированно повысить заработную плату работникам в зависимости от специализации.

Сделан акцент на простых работниках, занятых на тяжелых работах и получающих наиболее низкую заработную плату. По итогам переговоров обе стороны были удовлетворены достигнутыми результатами. Приказ о повышении издан 16 октября, на сегодня все простаивающие бригады возобновили работы.

Трудовой коллектив, а также руководство предприятия поблагодарили руководство акимата области за организацию работы инициативных групп, помощь в защите прав и интересов работников.

Вместе с тем, заместитель акима области Кайрат Бекенов, принимавший активное участие в разрешении спора, подчеркнул, что впредь подобные трудовые споры должны решаться в первую очередь с участием профсоюзных организаций между самими работодателем и работниками в рамках действующего законодательства.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Нефть,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив