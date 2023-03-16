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Зарплату поднимут сотрудникам Казгидромета

16 Марта 2023, 20:44
Зарплату поднимут сотрудникам Казгидромета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии Зульфия Сулейменова опубликовала пост с надписью «Сүйінші!», сообщив о приятной новости для сотрудников Казгидромета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы добились выделения средств на повышение зарплат сотрудникам Казгидромета! Заработные платы в этом году будут повышены на 26-111%. Сегодня Сенат принял Закон о корректировке республиканского бюджета, в котором предусмотрены средства на повышение зарплат сотрудникам Казгидромета. Последние два месяца мы отстаивали необходимость увеличения бюджета предприятия для этих целей. Хотела поблагодарить всех за поддержку», - написала в Instagram Зульфия Сулейменова.

По ее словам, также ведется работа по повышению оклада работникам лесного и рыбного хозяйства с этого года.

«После подписания данного Закона Главой государства, мы приступим к скорейшему осуществлению всех связанных процедурных вопросов. Мы также продолжим работать в направлении улучшения условий для наших сотрудников», - добавила министр.


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