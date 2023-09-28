Зарплату почтальонов в 30 тысяч тенге объяснила глава «Казпочты»

Председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова ответила на вопрос о низких зарплатах сельских почтальонов в 30 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время заслушивания отчета о деятельности компании в Мажилисе депутат Максат Толыкбаев заявил о многочисленных жалобах касательно доставки газет и журналов в сельские местности. Он отметил проблемы нехватки кадров и низких зарплат в 30-70 тысяч тенге. В связи с этим он поинтересовался, куда направляется доходная часть прибыли «Казпочты».

По словам Асель Жанасовой, почтальоны по доставке газет и журналов в селах работают в неделю два раза. Оплата зависит от того, сколько журналов они распространяют. Например, те, кто получает 106 тысяч тенге, они работают с 9 до 18 часов.

- В селах в основном работают всего два часа. Я признаю есть такая зарплата 30 тысяч, но у них есть и другая работа. В неделю два раза они работают на почте, два дня – на других рабочих местах, - пояснила она.

Глава «Казпочты» добавила, что на поднятие заработной платы всему производственному персоналу, а это 17 тысяч человек, в следующем году на 25%, необходимо 17,6 млрд тенге. На ремонт почтовых отделений в регионах нужно 25 млрд тенге. 400 единиц автотранспорта не на ходу и требуют ремонта, более 1 тысячи – на ремонте. Поэтому 3 млрд тенге необходимо на поддержку автотранспорта. Также есть и другие расходы, такие как оплата интернет-услуг.

Для этого в компании планируют искать инвесторов, а также повышать тарифы на свои услуги, которые не пересматривались с 2017 года, и развивать электронную коммерцию.

- Тарифы по доставке пенсий и пособий у нас составляют 246 тенге. Есть доставка до дома, до отделения. Реальные расходы на них 704 тенге. Будем повышать тариф, но это тариф, который платит государство, это не для пенсионеров. Так как мы доставляем до отдаленных сел, отдаленных точек Казахстана у нас тариф другой, не такой как у банков второго уровня, - объяснила Асель Жанасова.

Она подчеркнула, что всего по рыночным метрикам «Казпочта» оказывает 200 услуг, и каждая из них будет пересматриваться. Некоторые в сторону увеличения, некоторые – уменьшения в зависимости от цен на рынке.

Вместе с тем она сообщила, что все топ-менеджеры компаний фонда «Самрук-Казына» получают примерно одинаковую зарплату. Если говорить о директорах департаментов, то это в среднем 700 тысяч тенге в месяц.