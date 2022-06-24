24 Июня 2022 20:40

Зарплату на 75% повысят работникам пяти «национальных» организаций культуры в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работникам пяти ведущих организаций культуры, имеющих статус «Национальный», повысят заработную плату на 75%. Об этом стало известно в ходе встречи министра культуры и спорта Даурена Абаева с коллективами подведомственных Министерству организаций. Соответствующий проект разработало Минкультуры и спорта РК и одобрило Правительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

На сегодняшний день статус «Национальный» имеют Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова, а также Национальная библиотека Республики Казахстан.

Теперь сотрудникам данных организаций в расчете заработных плат будет применен новый коэффициент к должностному окладу – 1.75. К примеру, артисты со стажем 7-10 лет сейчас получают 217 129 тенге, а с 1 июля их оклад составит 379 977 тенге.

«Как вы знаете, Глава государства уделяет большое внимание развитию сферы культуры, в том числе созданию благоприятных условий для ее работников. В этом направлении Министерство проводит большую работу. Повышение заработных плат – это только одно из важных направлений. Наряду с этим мы рассматриваем вопросы реконструкции ряда объектов культуры, улучшения материально-технической базы и повышения квалификации сотрудников», – сказал Даурен Абаев.

В рамках поездки в Алматы министр также посетил Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, провел ряд встреч с экспертами отрасли.