Зарплату на 50% подняли соцработникам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы социальным работникам увеличили зарплату на 50%. Изменения зарплаты коснется свыше двух тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с принятым постановлением «О внесении изменений в постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», в Алматы с 1 января 2021 года на 50% увеличен размер заработной платы по 2091 штатной единице.

Среди них - сотрудники систем образования, здравоохранения, социальной защиты, работники социального дома «Қамқор», Центра социальной адаптации «Пана», центров социальных услуг «Шаңырақ», «Демеу», «Аяла», «Парасат», «Шапағат», «Сенім», кризисного центр «Жан-Сая», Центра занятости Алматы, а также социальные работники районных акиматов города и районных отделов социального благосостояния.

При этом в 2022 году должностные оклады данных работников вырастут на 25% от текущего значения, в 2023 году – еще на 25%.



