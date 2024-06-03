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    11:08, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Зарплату на 5 млн тенге незаконно начислила себе бухгалтер акимата в Карагандинской области

    суд
    Фото: pexels.com

    По результатам проверки прокуратуры осужден бухгалтер аппарата акима поселка в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 год необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге.

    По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.

    Приговором Осакаровского районного суда бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.

    Ущерб государству полностью погашен.

    Теги:
    Регионы Суды Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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