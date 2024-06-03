11:08, 03 Июнь 2024 | GMT +6
Зарплату на 5 млн тенге незаконно начислила себе бухгалтер акимата в Карагандинской области
По результатам проверки прокуратуры осужден бухгалтер аппарата акима поселка в Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Прокуратурой Осакаровского района установлено, что бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный в период с 2022 по 2023 год необоснованно начислила себе заработную плату на общую сумму свыше 5 млн тенге.
По факту мошенничества прокуратурой зарегистрировано уголовное дело.
Приговором Осакаровского районного суда бывший бухгалтер аппарата акима поселка Молодежный признана виновной и приговорена к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.
Ущерб государству полностью погашен.