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Зарплату на 20% повышают работникам ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys»

7 Декабря 2022, 11:20
Зарплату на 20% повышают работникам ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys»

Работникам предприятий ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys» повышают заработную плату на 20%.

Реализуя политику Главы государства по социальной ответственности и в целях поддержки своих сотрудников, ТОО «YDD Corporation» и ТОО «Asia FerroAlloys» с 1 января 2023 года на 20% увеличивают заработную плату своим сотрудникам.

Стало известно, что акционеры компаний приняли приняли решение по итогам года премировать в размере 200 000 тенге каждого специалиста, кто отработал на предприятиях больше года. Повышение зарплат и премирование сотрудников станет выражением признательности за добросовестный, слаженный труд и успехи в увеличении экспортного потенциала страны.


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