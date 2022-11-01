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Зарплату казахстанских педагогов увеличат еще на 25%

1 Ноября 2022, 11:07
Зарплату казахстанских педагогов увеличат еще на 25%
1 Ноября 2022, 11:07

Зарплату казахстанских педагогов увеличат еще на 25%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О повышении заработной платы педагогов со следующего года сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы наблюдаем положительные эффекты действия Закона «О статусе педагога». Благодаря поддержке Президента заработная плата педагогов была увеличена и с января 2023 года увеличится еще на 25%», - сказал на заседании Правительства Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, особое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности учителей.

«С 2021 года внедрена сертификация для трудоустройства на педагогическую работу. То есть, для трудоустройства только одного диплома уже недостаточно, необходимо обязательно пройти тестирование по своему предмету и методике. С 2023 года будет изменена периодичность прохождения курсов повышения квалификации. Теперь это происходит один раз в три года, а не один раз в пять лет. Меняется как содержание, так и характер курсов», - проинформировал он.

По словам главы ведомства, формируется кадровый резерв директоров, продолжается реализация механизма ротации директоров организаций образования. Для подготовки и повышения квалификации квалифицированных кадров будет внедрен новый профессиональный стандарт «Педагог».


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