Зарплату библиотекарям хотят повысить на 20% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане библиотекарь с 25-летним стажем работы получает 140 тысяч тенге. Чтобы повысить имидж данной профессии и помочь работникам, депутаты партии Amanat внесли предложение о повышении заработной платы библиотекарей на 20%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По плану мы хотим увеличить заработную плату библиотекарей на 20% по программе партии Amanat. Когда летом встречались с населением, нам четко сказали, что туда не подпадают школьные библиотекари, библиотекари педагогических организаций образования. Поэтому мы пригласили пять министерств. Хотим получить расчеты, если будем поднимать на 20%. Также хотим узнать, сколько средств потребуется, если будет подниматься их статус наравне с педагогами, и из каких средств можем изыскать, потому что в сентябре к нам будет заходить бюджет. В рамках рассмотрения бюджета хотим найти средства и помочь библиотекарям», - сказала депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова.

По исследованиям мажилисмена, библиотекарь с 25-летним непрерывным стажем получает на руки 140 тысяч тенге.

Всего в Казахстане 11 тысяч библиотек.

Отметим, что если заработная плата будет увеличена, то выплачиваться будет из средств государственного бюджета. Партия лишь внесла предложение, указанное в своей предвыборной программе.