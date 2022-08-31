Зарплату 181 работника на 37,2 млн тенге взыскали с учреждений Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 224 факта нарушения трудового законодательства выявлено с начала года в Атырауской области. Об этом на брифинге сообщила руководитель информационно-аналитического отдела управления государственной инспекции труда Атырауской области Самал Убигалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За семь месяцев государственными инспекторами труда зарегистрировано 1 002 обращения граждан. В ходе рассмотрения 907 из них проведены проверки 146 предприятий и учреждений. В результате выявлено 224 факта нарушения трудового законодательства. Государственными инспекторами труда выдано 96 предписаний об устранении нарушений. Составлено 182 протокола об административных правонарушениях. Защищены трудовые права 399 граждан, взыскано штрафов на сумму 22,7 млн тенге в пользу государства. Кроме того, с 17 учреждений, имеющих задолженность по заработной плате, полностью взыскана заработная плата 181 работнику на сумму 37,2 млн тенге», – сообщила Самал Убигалиева.

В целях предупреждения и недопущения социально-трудовых конфликтов на предприятиях проводится ежедневный мониторинг выплаты заработной платы.