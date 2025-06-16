Зарплаты отдельных категорий госслужащих выросли в два раза

– Правительство предпринимает конкретные меры по повышению уровня заработной платы технических работников государственных учреждений и казённых предприятий. В соответствии с поручением Президента, в 2022–2025 годах заработная плата отдельных категорий гражданских служащих, включая технический персонал (уборщиков, водителей, электриков, охранников, вахтёров), ежегодно увеличивалась в среднем на 20 %. В результате к 2025 году их зарплаты выросли в два раза, – отметил вице-премьер.

По его словам, система оплаты труда гражданских служащих является единой для государственных учреждений и казённых предприятий. Технические работники трудятся во всех отраслях экономики, и их деятельность универсальна.

– В связи с этим вопрос повышения зарплаты следует рассматривать комплексно для всех отраслей. Повышение окладов одной категории работников в одной сфере может вызвать недовольство аналогичных специалистов в других, – добавил он.

Ермек Кошербаев напомнил, что согласно постановлению Правительства «Об оплате труда гражданских служащих, работников организаций, финансируемых из государственного бюджета, и казённых предприятий», с 2022 года местные исполнительные органы получили право (по решению соответствующего маслихата) устанавливать стимулирующие надбавки к должностным окладам сотрудников организаций, финансируемых из местного бюджета.