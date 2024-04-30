Зарплаты и премии 7 лет начисляли «мертвым душам» в одной из школ Астаны

В столице осудили бухгалтеров школы, которые на протяжении нескольких лет перечисляли зарплаты и премии несуществующим работникам, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прокуратурой столицы по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств. На протяжении 7 лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы, — сообщили в надзорном органе.

Согласно опубликованным данным, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину.