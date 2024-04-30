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    13:56, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Зарплаты и премии 7 лет начисляли «мертвым душам» в одной из школ Астаны

    деньги
    Фото: Алина Тулебаева/ Kazinform

    В столице осудили бухгалтеров школы, которые на протяжении нескольких лет перечисляли зарплаты и премии несуществующим работникам, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Прокуратурой столицы по результатам проверки в одной из школ выявлены факты хищения бюджетных средств. На протяжении 7 лет незаконно перечислялись заработная плата и премии несуществующим работникам школы, — сообщили в надзорном органе.

    Согласно опубликованным данным, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. В ходе следствия работники школы полностью признали вину.

    — Приговором суда виновные лица осуждены к 7 годам лишения свободы. С осужденных в пользу государства взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу, — уточнили в столичной прокуратуре. 

    Теги:
    Зарплата Астана Прокуратура школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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