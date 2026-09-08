Зарплаты до 1,25 млн теңге предлагают специалистам в Алматинской области

В Алматинской области работодатели готовы платить отдельным специалистам до 1,25 млн теңге в месяц. На Электронной бирже труда по региону сейчас представлено более 5 тысяч вакансий, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Самую высокую зарплату — 1,25 млн теңге — предлагают руководителю юридического отдела. На ряде других руководящих должностей и для высококвалифицированных специалистов заработная плата достигает 1 млн теңге. В их числе вакансии главного бухгалтера, руководителя отдела, главного механика и главного технолога по проекту.

В сфере здравоохранения врачу общей хирургии готовы платить до 950 тыс. теңге, главному врачу или руководителю медицинского учреждения — до 877 тыс. теңге.

Высокие зарплаты предлагают и техническим специалистам. Главные инженеры, геодезисты, машинисты погрузочных машин, комплектовщики и заведующие складами могут рассчитывать на 600–700 тыс. теңге.

Как отмечают в акимате, спрос на квалифицированные кадры связан с запуском новых производственных объектов и развитием строительства, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

По прогнозам, в ближайшие пять лет Алматинской области потребуется более 21 тыс. специалистов. Только в 2026 году потребность оценивается в 4 792 человека, в 2027 году — 4 723, в 2028-м — 4 793, в 2029-м — 4 245, в 2030-м — 3 790, в 2031 году — 3 856 специалистов.

В текущем году больше всего работников требуется в строительстве — 661 человек. В сельском хозяйстве нужны 557 специалистов, промышленности и производстве — 333, транспорте и логистике — 246, жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике — 157.

На платформе Enbek.kz по Алматинской области опубликовано 2 637 объявлений, включающих 5 115 вакансий. Больше всего свободных рабочих мест приходится на сферу образования — 1 238. В производстве открыты 472 вакансии, сельском хозяйстве — 240, здравоохранении — 192, строительстве — 175, транспорте и логистике — 170.

Среднемесячная заработная плата в Алматинской области в первом квартале 2026 года составила 376 012 теңге, увеличившись на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Kazinform сообщал, что в июне 2026 года на Электронной бирже труда работодатели Казахстана разместили 108,7 тыс. вакансий. Самые высокие зарплаты предлагали директорам дивизиона — около 1,98 млн теңге, заместителям начальника управления — около 1,38 млн теңге и инженерам по скважинам — около 1,31 млн теңге.

Также сообщалось, что в 2026 году потребность экономики Казахстана в кадрах оценивается примерно в 1,2 млн вакансий, что на 9% больше показателя предыдущего года. Наибольший спрос прогнозируется в здравоохранении, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, торговле и ряде других отраслей.