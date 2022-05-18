18 Мая 2022 14:20

Зарплата врачей увеличится еще на 30% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства уделяет большое внимание благосостоянию населения в целом, в том числе медицинских работников. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства уделяет большое внимание благосостоянию населения в целом, в том числе медицинских работников. В связи с этим с 1 января 2021 года повысилась заработная плата 247 тыс. медицинских работников. В 2022 году заработная плата врачей увеличилась в среднем на 30%, это более 400 тыс. человек, среднего медицинского персонала - на 20%», - сказала Ажар Гиният.

Также министр сообщила, что и в следующем году предусмотрены средства на повышение заработной платы медработникам.

«В 2023 году планируется повысить заработную плату врачам в среднем на 30%, среднему медицинскому персоналу - на 20%, на это предусмотрены средства», - отметила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что в 2021 году 413 млрд тенге было направлено на доплаты медикам и командировочные расходы.

По данным ведомства, в 2022 году на борьбу с КВИ предусмотрено 86 млрд тенге. Из них 9 млрд было направлено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 млрд тенге - на Pfizer. В целом на борьбу с пандемией в Казахстане было выделено более 890 млрд тенге.