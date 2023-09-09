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    15:15, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Зарплата воспитателей детских садов в Астане выросла на 30%

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане заработная плата воспитателей детских садов выросла на 30 процентов. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций города сообщил заместитель акима столицы Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В Астане функционируют 505 дошкольных организаций с охватом 67 642 детей (100 государственных, 402 частных, 3 ведомственных).

    На современном этапе на электронном портале INDIGO зарегистрирован 60 971 ребенок дошкольного возраста, в том числе 41 818 детей в возрасте от 2 до 6 лет. В течение года ведется работа по охвату детей дошкольным воспитанием и обучением.

    «В этом году в детских садах размещен дополнительный государственный заказ на 10 317 мест. Из них 9 157 размещены в январе-апреле, остальные 1 360 мест размещены в сентябре этого года, документы принимаются. Вы хорошо знаете, что все проводится через сайт INDIGO. Что касается открытия новых детских садов, то в текущем году при дошкольных организациях планируется открыть дополнительные здания с первых этажей жилых комплексов на 500 мест», - сказал Есет Байкен.

    Он также особо отметил, что с 1 сентября 2023 года заработная плата воспитателей детских садов выросла на 30 процентов.


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