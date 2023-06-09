Зарплата воспитателей детсадов вырастет в 2,5 раза с 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября зарплата воспитателей повысится еще на 30%. Таким образом, зарплата свыше 97 тыс педагогов увеличится в 2,5 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

Как сообщили в Департаменте дошкольного образования Министерства просвещения РК, по поручению Главы государства с января 2020 года по январь 2023 года заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25%.

«Ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке Главы государства, дает положительный эффект. В целях усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации и аттестации, повышения социального статуса и заработной платы Министерством ведется системная работа. Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения», - отметила директор департамента Наталья Жумадильдаева.

Подготовка кадров по направлению и специальности «Дошкольное воспитание и обучение» ведется в 39 вузах и 119 колледжах. Колледжи совместно с дошкольными организациями разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта «Педагог» с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы.

Пересмотрены квалификационные требования для педколледжей. Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.