Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Зарплата воспитателей детсадов вырастет в 2,5 раза с 1 сентября

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 12:27
Зарплата воспитателей детсадов вырастет в 2,5 раза с 1 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября зарплата воспитателей повысится еще на 30%. Таким образом, зарплата свыше 97 тыс педагогов увеличится в 2,5 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

Как сообщили в Департаменте дошкольного образования Министерства просвещения РК, по поручению Главы государства с января 2020 года по январь 2023 года заработная плата воспитателей ежегодно повышалась на 25%.

«Ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке Главы государства, дает положительный эффект. В целях усиления кадрового потенциала системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации и аттестации, повышения социального статуса и заработной платы Министерством ведется системная работа. Принята Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования на 2023-2029 годы. Разработаны 24 образовательные программы курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций. При методических кабинетах созданы мобильные группы для оказания методической помощи педагогам дошкольного воспитания и обучения», - отметила директор департамента Наталья Жумадильдаева.

Подготовка кадров по направлению и специальности «Дошкольное воспитание и обучение» ведется в 39 вузах и 119 колледжах. Колледжи совместно с дошкольными организациями разрабатывают образовательные программы на основе профстандарта «Педагог» с учетом региональных особенностей и самостоятельно обновляют учебные программы и планы.

Пересмотрены квалификационные требования для педколледжей. Всего в текущем году курсы повышения квалификации пройдут более 20 тысяч педагогов дошкольного образования.


Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
По БАКАД запустили автомобильное движение
По БАКАД запустили автомобильное движение