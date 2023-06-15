Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что минимальная заработная плата военнослужащих и рядовых по контракту составляет 90 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я тоже являюсь контрактником. Контрактная служба – служба сержантского, рядового состава и офицеров по контракту. Наименьшая зарплата составляет порядка 90 тысяч тенге», - сказал он в кулуарах заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.

Султан Камалетдинов дополнил, что солдат рядового состава получает от 90 до 140 тысяч тенге. Служащие других званий получают больше.