Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов сообщил, что минимальная заработная плата военнослужащих и рядовых по контракту составляет 90 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я тоже являюсь контрактником. Контрактная служба – служба сержантского, рядового состава и офицеров по контракту. Наименьшая зарплата составляет порядка 90 тысяч тенге», - сказал он в кулуарах заседания Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.
Султан Камалетдинов дополнил, что солдат рядового состава получает от 90 до 140 тысяч тенге. Служащие других званий получают больше.«Работа по повышению денежного содержания идет. Глава государства поставил ряд задач. В этом году будет повышение денежного содержания для летного состава, медицинских и военных работников, профессорско-преподавательского состава. Со следующего года планируется повысить денежное содержание по окладу за воинское звание до 30%», - добавил вице-министр.