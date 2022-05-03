Зарплата топ-менеджмента фонда «Самрук-Казына» сокращена на 30%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заработные платы руководителей портфельных компаний фонда устанавливаются из учета финансовых показаний. О том, как формируется заработная плата руководителей «Самрук-Казына» рассказал глава фонда Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о заработных платах руководителей портфельных компаний, то, безусловно, они устанавливаются из учета финансовых показаний компаний. Нормативы были утверждены в 2016 году и до сих пор они еще не изменялись. Когда мы говорим о премиях, премиальном фонде, то он напрямую привязан к показателям деятельности, к выполнению индивидуальных или корпоративных планов, то есть эта сумма тоже ограничена бюджетами», - сообщил Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы в ходе совещания по реализации комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года.

Председатель правления АО «Самрук-Казына» также рассказал об оплате труда независимых директоров.

«Нужно понимать, что компании имеют различный статус, многие компании листинговые, в том числе, на международных торговых площадках размещены. Наличие высококвалифицированных международных специалистов с именем говорит о прозрачности в нашей деятельности и обеспечивает доверие международного инвестиционного сообщества. Нужно понимать, что именно независимые директора обеспечивают защиту всех акционеров, в том числе, и государства, потому что для них вопросы репутационных рисков, качества менеджмента, прозрачности, недопущения перекосов – являются основной работой. Как правило, это люди высокооплачиваемые. Наличие таких специалистов для листинговых компаний, я пока не говорю, это международные или у нас есть и казахстанские специалисты достаточно высокого класса, являются необходимым аспектом деятельности компаний», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Но, тем не менее, как проинформировал спикер, пересмотр зарплат в сторону сокращения уже идет.

«Мы достаточно существенно снизили оклады, вознаграждения для независимых директоров, эта работа уже произведена. Мы почти на 30% сократили. По зарплатам руководящих сотрудников не сокращали, но пошли другим путем – сократили количество управляющих директоров в два раза и фонд оплаты труда уменьшился», - сообщил Алмасадам Саткалиев.

Вместе с тем он подчеркнул, что при привлечении высококлассных специалистов международного уровня нужно учитывать соответствующий уровень оплаты их труда.