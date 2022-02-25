Зарплата сотрудников жамбылского теплоподающего предприятия ежегодно повышается

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Без сбоев завершает отопительный сезон одно из крупных жамбылских теплоподающих предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ГКП «Жамбыл-Жылу» обслуживает в Таразе 174 многоэтажных дома (8 301 абонент) и 115 бюджетных организаций.

Накануне аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев заслушал отчет руководителя ГКП «Жамбыл-Жылу» о работе за 2021 год.

По словам директора Муслима Касымова, на балансе предприятия числятся 75 котельных, 74 из которых переведены на природный газ. Общая протяженность теплосетей предприятия составляет 45,4 километра.

«В 2021 году объем выработанной тепловой энергии увеличился на 11,7 процента по сравнению с 2020 годом. На предприятии трудятся 675 человек. Зарплата работников в 2021 году повышена на 33,9 процента, с 1 января этого года – на 10 процентов. После передачи ГКП «Жамбыл-Жылу» в доверительное управление ТОО «АрайСтройМаркет-2003» полностью была погашена кредиторская задолженность», - рассказал директор предприятия.

Благодаря модернизации центрально-диспетчерской службы на всех котельных установлены камеры видеонаблюдения, приняты меры по обеспечению пожарной безопасности.

После завершения отопительного сезона, чтобы не отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы, предприятие оказывает другие виды услуг. На базе предприятия действуют ремонтно-механическая мастерская, цех по производству строительных материалов.

«Главная задача – обеспечить бесперебойную работу котельных. Отопительный сезон должен завершиться без сбоев. На особый контроль должны быть взяты школы, больницы и другие социальные объекты», - отметил аким области.

Председателю первичной профсоюзной организации поручено оказывать внимание и поддержку малоимущим и многодетным семьям, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.