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Зарплата сотрудников КЧС повысится с 2020 года

11 Ноября 2019 19:41
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Зарплата сотрудников КЧС повысится с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2020 года будет повышена заработная плата сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, в частности пожарных. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пожарных – КЧС, мы включаем в перечень лиц, которым повышаем заработную плату с 1 января 2020 года. Кто выполняет более сложную работу, будет получать больше на 65%. Например, обычный пожарный получает не более 100 тысяч тенге. В случае повышения на 65%, заработная плата составит более 140 тысяч тенге», - сказал А. Калайчиди журналистам в ходе пресс-конференции в МВД РК.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе пресс-конференции объявил результаты внеочередной аттестации полицейских.

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Ключевые слова: Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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