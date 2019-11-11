Зарплата сотрудников КЧС повысится с 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2020 года будет повышена заработная плата сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, в частности пожарных. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожарных – КЧС, мы включаем в перечень лиц, которым повышаем заработную плату с 1 января 2020 года. Кто выполняет более сложную работу, будет получать больше на 65%. Например, обычный пожарный получает не более 100 тысяч тенге. В случае повышения на 65%, заработная плата составит более 140 тысяч тенге», - сказал А. Калайчиди журналистам в ходе пресс-конференции в МВД РК.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе пресс-конференции объявил результаты внеочередной аттестации полицейских.