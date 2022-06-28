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Зарплата составляет около 1,5 млн тенге - глава Минфина РК
28 Июня 2022 11:21

Зарплата составляет около 1,5 млн тенге - глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев назвал размер своей заработной платы в двух должностях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, во-первых, получаю зарплату в Министерстве финансов и мне доплачивают как вице-премьеру. Примерная заработная плата составляет 1,5 млн тенге. Это в целом. В качестве министра около 1,3 млн тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он также ответил на вопрос по поводу публикации деклараций чиновников.

«Этот вопрос обсуждается. Мы - государственные служащие, вы итак наши зарплаты знаете. Кто ежегодно предоставляет декларации – госслужащие. Мы как раз идем по пути всеобщего декларирования и к 2025 году придем к тому, что все граждане нашей республики будут публиковать и сдавать свои ежегодные декларации. Тогда всем будет известно», - считает он.

По словам Ерулана Жамаубаева, он готов предоставить свою декларацию.


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Автор:
Корреспондент

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