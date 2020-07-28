Зарплата преподавателей вузов повысится в этом году на 21-32%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем учебном году зарплата профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений повысится на 21-32%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил эту работу начать с 1 сентября.

«На заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил повысить зарплаты преподавателям высших учебных заведений. В целом, мы должны повысить зарплаты преподавателей вузов подведомственных министерству. Мы этот вопрос с вами обсудим. Это не просто так было сказано. По вашим бюджетам проведена аналитическая работа, по результатам было выявлено, что такая возможность есть. Поэтому поручаю начать эту работу с 1 сентября», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания ведомства в онлайн формате.

Вместе с тем глава МОН напомнил о постановлении Правительства по повышению суммы грантов на обучение в вузах. По его словам, такая мера также поможет в деле укрепления материально-технической базы и повышения зарплаты преподавателей.

«В прошлом 2019-2020 учебном году все высшие учебные заведения подняли зарплату в среднем на 20%. А в 2020-2021 учебном году заработная плата преподавателей должна подняться до 21-32%. В этом направлении уже работают все вузы», - добавил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев.