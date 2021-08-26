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Зарплата педагогов выросла сразу на 27% за год

26 Августа 2021 09:37
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Зарплата педагогов выросла сразу на 27% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором квартале 2021 года в сфере образования в РК было занято 528,4 тыс. человек — на 2,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в секторе работали 515,5 тыс. человек, плюс 2,9% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

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В региональном разрезе больше всего работников сферы образования насчитывалось в Алматинской области: 68,3 тыс. человек. В лидирующую тройку также попали Алматы и Восточно-Казахстанская область.

Меньше всего занятых в образовании числилось в Атырауской области: всего 14,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата работников сферы образования во втором квартале 2021 года достигла 233,9 тыс. тенге — на 26,8% больше, чем годом ранее. Индекс реальной покупательной способности заработной платы составил 18,1%.

Работники сферы дошкольного образования в среднем по стране зарабатывали 116,4 тыс. тенге (плюс 20,1% в реальном выражении), начального образования — 193,4 тыс. тенге (плюс 11,2%), среднего образования — 273,7 тыс. тенге (плюс 19%), высшего образования — 251,7 тыс. тенге (плюс 12,2%).

Работники сферы вспомогательных образовательных услуг в среднем получали 177,1 тыс. тенге, плюс 11,6%.

В региональном разрезе больше всего зарабатывали сотрудники сферы образования в столице: 350,8 тыс. тенге — на 17,6% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Мангистауская область (268 тыс.тенге) и Алматы (265,5 тыс. тенге). Худшие показатели — в Западно-Казахстанской области: 200,7 тыс. тенге, плюс 31,6%.

Лишь в 5 из 17 регионов РК заработная плата работников превысила среднюю по стране. Помимо ТОП-3 в эту пятёрку также вошли Кызылординская и Алматинская области.

В январе 2022 года заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена ещё на 25%, сообщает МОН РК. Кроме того, с сентября 2021 года меняется система приёма педагогов на работу и вводится новая система назначения директоров организаций образования.



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#Образование   #Статистика   #МОН  
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