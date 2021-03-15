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    12:35, 15 Март 2021 | GMT +6

    Зарплата педагогов увеличится в два раза к 2024 году – Минобразования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во всех областях открываются советы по защите прав педагогов. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году произошли качественные изменения в сфере образования на всех уровнях. Есть как успехи, так и упущения. Во-первых, в рамках закона «О статусе педагога» улучшаются условия труда педагогов. Приняты меры по освобождению педагогов от привлечения к несвойственной деятельности и непредусмотренным отчетам. Кроме того, во всех областях начали открываться советы по защите прав педагогов. В этом году мы доведем эту работу до конца», - сказал Асхат Аймагамбетов на коллегии МОН.

    По его словам, в рамках поручения Главы государства к 2024 году заработная плата педагогов увеличится в 2 раза.

    «Эти шаги позволят полностью укомплектовать школы кадрами. Еще один важный момент: прием на работу педагогов теперь будет проводиться через конкурс в соответствии с конкретными квалификационными показателями и мы переведем их в электронный формат. Кроме того, с 2021 года претенденты на первое трудоустройство по педагогической специальности проходят сертификацию на предмет профессионального мастерства. То есть, помимо диплома, будет введена задача получения квалификации», - заключил глава ведомства.


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