Зарплата педагогов повысится еще на 25% с 1 января 2023 года

НУР-СУУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года по поручению Президента РК еще на 25% увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

По поручению Главы государства заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%, в январе 2022 года увеличилась еще на 25%. Таким образом, зарплата педагогов увеличилась в два раза.

«Ежегодное повышение заработной платы учителей, осуществляемое благодаря поддержке Президента К. Токаева, дает положительный эффект. В профессию педагога стали приходить лучшие выпускники школ. Средний балл ЕНТ поступающих значительно увеличился, и в разы выросло количество обладателей знака «Алтын белгі», поступающих на педагогические специальности. С января 2023 года зарплата педагогов увеличится еще на 25%. Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты, которые получают учителя. Это доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество», – сообщил директор департамента финансов и бюджетного планирования МП РК Галымжан Молдаш.

Зарплата педагогов исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня образования, наличия квалификации, степени магистра, стажа работы и других доплат.

Предусмотрены ежемесячные доплаты и учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.