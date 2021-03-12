Зарплата кинологов, сержантов и помощников участковых повысится с этого года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что с этого года повысится зарплата сержантов, кинологов, помощников участковых полиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства начато поэтапное повышение зарплат сотрудникам. На первом этапе, то есть с 2021 года, заработная плата сержантам, кинологам, помощникам участковых, а также сотрудникам службы охраны будет повышена с 15 до 58% за три года. За названный период заработная плата остальных категорий сотрудников увеличится на 30 процентов», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

По информации главы МВД, с 27% до 78% увеличилось количество тех сотрудников, кто получит компенсацию за жилье. По его данным, такую компенсацию будут получать 23 тысячи сотрудников.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РК разрабатывает Концепцию перехода казахстанской полиции на сервисную модель.















