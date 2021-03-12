РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 12 Март 2021 | GMT +6

    Зарплата кинологов, сержантов и помощников участковых повысится с этого года в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что с этого года повысится зарплата сержантов, кинологов, помощников участковых полиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства начато поэтапное повышение зарплат сотрудникам. На первом этапе, то есть с 2021 года, заработная плата сержантам, кинологам, помощникам участковых, а также сотрудникам службы охраны будет повышена с 15 до 58% за три года. За названный период заработная плата остальных категорий сотрудников увеличится на 30 процентов», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе правительственного часа в Сенате.

    По информации главы МВД, с 27% до 78% увеличилось количество тех сотрудников, кто получит компенсацию за жилье. По его данным, такую компенсацию будут получать 23 тысячи сотрудников.

    Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РК разрабатывает Концепцию перехода казахстанской полиции на сервисную модель.






    Теги:
    МВД РК Сенат Парламент Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!