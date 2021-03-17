Зарплата казахстанских педагогов вырастет в два раза к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о задачах в рамках общенациональных приоритетов Национального плана развития до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, Национальный план развития состоит из 10 общенациональных приоритетов по трем направлениям: благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика.

«Общенациональный приоритет «Качественное образование» предусматривает развитие конкурентоспособного человеческого капитала для реализации нового экономического курса. Модернизация системы образования будет направлена на повышение его качества и доступности. К 2023 году зарплата педагогов вырастет в 2 раза. К 2025 году будет обеспечена физическая доступность мест в дошкольных учреждениях из расчета потенциального 100% охвата детей. Во всех организациях образования будут созданы условия для инклюзивного образования», - сказал в ходе пресс-конференции Асет Иргалиев.

Он отметил, что в целях создания благоприятных условий и среды для обучения до 2025 года будет построено 800 новых школ. Это, по словам главы МНЭ, позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, дефицита ученических мест.

Также министр рассказал и об общенациональном приоритете «Доступная и эффективная система здравоохранения», предусматривающем развитие концепции устойчивой системы здравоохранения, способствующей улучшению, поддержанию и восстановлению здоровья людей, а также благополучию нынешних и будущих поколений.

«Будут реализованы решительные меры, направленные на повышение доступности и качества медицинских услуг, развитие кадрового потенциала и научной медицины, создание единого цифрового пространства здравоохранения, а также на формирование здорового образа жизни. В результате заработная плата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза. К 2025 году будет осуществлён переход к пациенто-центричной медицине с ориентиром на улучшение показателей здоровья граждан, а также гарантированное качественное медобслуживание на селе и в городах», - рассказал министр национальной экономики.

Напомним, с соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 марта был утвержден Национальный план развития страны до 2025 года.