Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года

29 Декабря 2022, 11:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года заработная плата педагогов повысится еще на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева еще на 25% увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

«Сегодня мы наблюдаем положительные эффекты действия Закона «О статусе педагога». Благодаря поддержке Президента заработная плата педагогов была увеличена и с января 2023 года увеличится еще на 25%», - ранее сообщал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты, которые получают учителя. Это доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество.

По данным министра просвещения РК, во втором квартале 2022 года средняя зарплата специалистов среднего образования составила 343 тысячи тенге.

По поручению Главы государства, заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%, в январе 2022 года увеличилась еще на 25%. Таким образом, зарплата казахстанских педагогов вырастет в два раза к 2023 году.