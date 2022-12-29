Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года

29 Декабря 2022, 11:43
Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года заработная плата педагогов повысится еще на 25%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 января 2023 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева еще на 25% увеличится зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования.

«Сегодня мы наблюдаем положительные эффекты действия Закона «О статусе педагога». Благодаря поддержке Президента заработная плата педагогов была увеличена и с января 2023 года увеличится еще на 25%», - ранее сообщал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Кроме того, к зарплате устанавливаются доплаты, которые получают учителя. Это доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество.

По данным министра просвещения РК, во втором квартале 2022 года средняя зарплата специалистов среднего образования составила 343 тысячи тенге.

По поручению Главы государства, заработная плата педагогов с января 2020 года ежегодно повышается на 25%, в январе 2022 года увеличилась еще на 25%. Таким образом, зарплата казахстанских педагогов вырастет в два раза к 2023 году.


Новости по теме
Современное образование требует новых подходов
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве
В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск
Теги:
Читайте также
Современное образование требует новых подходов
Димаш Кудайберген стал обладателем стипендии «Болашак»
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве
В столичной Академии правоохранительных органов состоялся очередной выпуск
Свыше 230 тысяч детей охватят льготным проездом в Астане
100-летний юбилей отметил гуманитарно-технический колледж Сарани
Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
13 школ построят в Астане на следующий учебный год
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 В Атырау проверят завод KPI, где сокращают сотрудников
3 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
4 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей