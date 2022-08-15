15 Августа 2022 18:14

Зарплата директоров колледжей ниже, чем у учителей в школах – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему низкой заработной платы директоров колледжей поднял министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, заработные платы директоров колледжей оставляют желать лучшего. Они ниже, чем у преподавателей и учителей в школах.

«Поэтому здесь нужны очень серьезные изменения, Министерство имеет свою позицию, мы с соответствующими государственными органами будем прилагать все силы, чтобы эту задачу в следующем учебном году полностью решить», - пообещал глава ведомства, выступая на августовской конференции в Нур-Султане.

Вместе с тем, он подчеркнул результаты проделанной работы. Педагоги колледжей имеют возможность получать доплаты за повышение категории. Раньше это делалось для того, чтобы пройти аттестацию. Также 180 колледжей переоборудованы, у колледжей появилась возможность менять свои образовательные программы под требования рынка и работодателей.