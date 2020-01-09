+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.21 EUR 421.25
RUB 6.11 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае

9 Января 2020 14:12
Поделиться:
Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае

ШЭНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне продолжается международный теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила участие в турнире, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне
Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Дохе Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне Казахстанские теннисисты поднялись в рейтинге ATP

В третьем матче в рамках турнира казахстанская теннисистка встречалась с соперницей из Испании Гарбинье Мугурусе. Поединок закончился со счетом 4:6, 6:2, 4:6 в пользу испанской соперницы.

Добавим, что в рамках турнира выступает еще одна казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Сегодня, 9 января, ей предстоит встреча со спортсменкой из Бельгии Элизой Мертенс.


Фото: www.instagram.com/zarinadiyas
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив