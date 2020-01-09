Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае

ШЭНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне продолжается международный теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила участие в турнире, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В третьем матче в рамках турнира казахстанская теннисистка встречалась с соперницей из Испании Гарбинье Мугурусе. Поединок закончился со счетом 4:6, 6:2, 4:6 в пользу испанской соперницы.

Добавим, что в рамках турнира выступает еще одна казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Сегодня, 9 января, ей предстоит встреча со спортсменкой из Бельгии Элизой Мертенс.