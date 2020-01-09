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Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае
9 Января 2020 14:12
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ШЭНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне продолжается международный теннисный турнир серии WTA. Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила участие в турнире, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В третьем матче в рамках турнира казахстанская теннисистка встречалась с соперницей из Испании Гарбинье Мугурусе. Поединок закончился со счетом 4:6, 6:2, 4:6 в пользу испанской соперницы.
Добавим, что в рамках турнира выступает еще одна казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Сегодня, 9 января, ей предстоит встреча со спортсменкой из Бельгии Элизой Мертенс.
Фото: www.instagram.com/zarinadiyas
Ключевые слова: Спорт,
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