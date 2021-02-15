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    11:46, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс вышла во второй круг турнира WTA250 в Мельбурне

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс успешно преодолела барьер первого круга турнира Phillip Island Trophy WTA250 в Мельбурне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Федерации тенниса Казахстана.

    Соперницей казахстанки была представительница США Кристина Макхэйл. Матч, который длился 1 час и 54 минуты, завершился со счетом 6:3, 3:6, 1:6 в пользу Дияс. По ходу матча Зарина совершила одну двойную ошибку, реализовала 7 брейк-пойнтов из 8 и выиграла 87 очков.

    В третьем круге Зарина Дияс сыграет против 96-й ракетки мира, румынки Аны Богдан.


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