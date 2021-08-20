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Зарина Дияс вышла в третий раунд «Челленджера» в Чикаго
20 Августа 2021 10:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс прошла в третий круг турнира серии «Челленджер» в Чикаго (США),передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В матче второго раунда 112-я ракетка мира Дияс оказалась сильнее итальянки Сары Эррани, которая занимает 114-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Зарины со счетом 6:3, 1:6, 6:4. За матч Дияс выполнила три эйса против одного у соперницы, совершила пять двойных ошибок (у Эррани — две) и реализовала 10 брейк-пойнтов из 16-ти.
Соперницей казахстанки по матчу за выход в полуфинал станет представительница США Энн Ли.
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