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Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в США

23 Августа 2021 09:39
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Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в США

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - В Чикаго (США) стартовал международный теннисный турнир серии WTA. В турнире принимает участие и казахстанская теннисистка Зарина Дияс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olymipic.kz.

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Стартовав в квалификации, Дияс одержала первую победу над соперницей из Великобритании Эден Сильвой со счетом 6:0, 6:1 и над соперницей из Кореи На Лэ Хань со счетом 5:7, 6:1, 6:1.

Эти результаты позволили казахстанке выйти в основную сетку турнира.

В следующем матче Дияс предстоит встреча с представительницей Франции Кристиной Младенович.


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