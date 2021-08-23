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Зарина Дияс вышла в основную сетку турнира в США
23 Августа 2021 09:39
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ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - В Чикаго (США) стартовал международный теннисный турнир серии WTA. В турнире принимает участие и казахстанская теннисистка Зарина Дияс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olymipic.kz.
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Стартовав в квалификации, Дияс одержала первую победу над соперницей из Великобритании Эден Сильвой со счетом 6:0, 6:1 и над соперницей из Кореи На Лэ Хань со счетом 5:7, 6:1, 6:1.
Эти результаты позволили казахстанке выйти в основную сетку турнира.
В следующем матче Дияс предстоит встреча с представительницей Франции Кристиной Младенович.
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