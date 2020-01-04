Зарина Дияс вышла в финал турнира в Гонконге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в финал турнира серии ITF в Гонконге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинальном матче 77-я ракетка мира Дияс в двух сетах обыграла представительницу США Сачию Викери, занимающую 157-е место рейтинга WTA — 6:3, 6:2.

В финале Зарина встретится с победительницей матча между первой ракеткой турнира китаянкой Чжу Линь и француженкой Хармони Тан.