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Зарина Дияс вышла в финал турнира в Гонконге

4 Января 2020 12:11
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Зарина Дияс вышла в финал турнира в Гонконге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс пробилась в финал турнира серии ITF в Гонконге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В полуфинальном матче 77-я ракетка мира Дияс в двух сетах обыграла представительницу США Сачию Викери, занимающую 157-е место рейтинга WTA — 6:3, 6:2.

В финале Зарина встретится с победительницей матча между первой ракеткой турнира китаянкой Чжу Линь и француженкой Хармони Тан.


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Ключевые слова: Спорт,
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