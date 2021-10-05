Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - 108-я ракетка мира, казахстанка Зарина Дияс, на старте квалификации соревнований BNP Paribas Open одолела японку Куруми Нару, занимающую 170-е место мирового рейтинга – 6:4, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 1 час и 17 минут матча Зарина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Тогда как Куруми допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка.

В личных встречах казахстанка сократила отставание до 2:3 в пользу японки.

За выход в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе Дияс сыграет с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой.