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    14:45, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США

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    ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - 108-я ракетка мира, казахстанка Зарина Дияс, на старте квалификации соревнований BNP Paribas Open одолела японку Куруми Нару, занимающую 170-е место мирового рейтинга – 6:4, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За 1 час и 17 минут матча Зарина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Тогда как Куруми допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка.

    В личных встречах казахстанка сократила отставание до 2:3 в пользу японки.
    За выход в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе Дияс сыграет с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой.
    Теги:
    Спорт Теннис
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