14:45, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Зарина Дияс вышла в финал квалификации турнира в США
ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - 108-я ракетка мира, казахстанка Зарина Дияс, на старте квалификации соревнований BNP Paribas Open одолела японку Куруми Нару, занимающую 170-е место мирового рейтинга – 6:4, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.
За 1 час и 17 минут матча Зарина дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала шесть брейков. Тогда как Куруми допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка.
В личных встречах казахстанка сократила отставание до 2:3 в пользу японки.
За выход в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе Дияс сыграет с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой.