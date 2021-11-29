Зарина Дияс вылетела из ТОП-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте осталась Эшли Барти из Австралии, за ней следуют белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 14-й строчке, Юлия Путинцева — по-прежнему 42-я, Зарина Дияс покинула ТОП-100, откатившись на три отметки — 103-я.

В парном разряде ТОП-3 все так же составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова из Чехии и тайваньская спортсменка Се Су-Вей.

Рыбакина не изменила своего положения — 49-я, Анна Данилина совершила подъем на восемь строк — 75-я, Дияс потеряла две позиции и стала 180-й.