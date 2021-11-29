+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарина Дияс вылетела из ТОП-100 рейтинга WTA

29 Ноября 2021 10:08
Поделиться:
Зарина Дияс вылетела из ТОП-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Итоги международного турнира по легкой атлетике подвели в Нур-Султане
Команда Казахстана по баскетболу проведет матч с командой Сирии в Дамаске Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса

На первом месте осталась Эшли Барти из Австралии, за ней следуют белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 14-й строчке, Юлия Путинцева — по-прежнему 42-я, Зарина Дияс покинула ТОП-100, откатившись на три отметки — 103-я.

В парном разряде ТОП-3 все так же составляют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова из Чехии и тайваньская спортсменка Се Су-Вей.

Рыбакина не изменила своего положения — 49-я, Анна Данилина совершила подъем на восемь строк — 75-я, Дияс потеряла две позиции и стала 180-й.

Подписывайтесь на наш канал:

#Соотечественники   #Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Итоги международного турнира по легкой атлетике подвели в Нур-Султане
Команда Казахстана по баскетболу проведет матч с командой Сирии в Дамаске
Казахстан завоевал «золото» ЧМ по батутной гимнастике
Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса
Популярное
1 Кадровые назначения в РК за неделю
2 Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области
3 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
4 Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
5 Акимат Туркестанской области: В закупке ноутбуков не было криминала
6 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Казахстанка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Казахстан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Кадровые назначения в РК за неделю
Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
Акимат Туркестанской области: В закупке ноутбуков не было криминала
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив