+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 4 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы

21 Ноября 2021 13:07
Поделиться:
Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пообщаться с кумиром пришло около 50 детей из различных теннисных центров южной столицы. Зарина ответила на вопросы юных спортсменов, дала советы, а также рассказала о планах на предстоящий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Новости по теме
Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO Казахский боец сотворил сенсацию в UFC Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC

Дети подготовили интересные вопросы звезде казахстанского тенниса, из ответов на которые узнали, что в детстве Зарина занималась гимнастикой, но все-таки любовь к теннису победила, а самые запоминающиеся матчи она сыграла с Сереной Уильямс и Марией Шараповой. Спортсменка призналась, несмотря на то, что она тренировалась на многих площадках и в самых разных городах мира, особый трепет у нее вызывают тренировки дома, в Алматы. После завершения карьеры Зарина планирует тренировать детей и даже подумывает об открытии своей академии тенниса.

Но больше всего спортсменке понравился вопрос, который не имеет ничего общего с теннисом: «Какое мороженое Зарина любит?» - поинтересовался воспитанник Федерации тенниса Кирилл, чем вызвал улыбку теннисистки.

Теперь мы все знаем, что Дияс сладкоежка и предпочитает карамельное мороженое. За этот интересный вопрос Кирилл получил в подарок футболку с автографом.

Пресс-служба филиала ФТК г.Алматы не осталась в стороне и задала свои вопросы:

- Как прошел сезон? Все ли из запланированного удалось?

«Конечно, это был довольно длинный и долгий сезон, много травм, но сейчас я восстанавливаюсь и надеюсь, что к следующему сезону подойду в отличной форме».

- В этом году вы сыграли на своей первой Олимпиаде. Ваши ощущения?

«Невероятные. Атмосфера на Олимпиаде волшебная, непохожая ни на что. Лучшие спортсмены со всего мира съезжаются, чтобы принять участие в этом масштабном событии. К сожалению, из-за травмы я не смогла показать всё, на что способна, но очень надеюсь, что приму участие на следующих Играх в Париже».





Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира
Жанибек Алимханулы нокаутировал экс-чемпиона мира в бою за титул WBO
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Непобежденный казахстанский супертяж нокаутом стал чемпионом WBC
Популярное
1 Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
2 32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
3 Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
4 «Кредитного» мошенника задержали в Алматы
5 Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
6 Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Читайте также
«Барыс» в овертайме переиграл «Северсталь»
Республиканский хип-хоп-фестиваль «Жыр алыбы – Жамбыл» прошел в Алматы
Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
32-летний акмолинец обворовывал магазины техники в Алматы
Серийный вор и мошенник в одном лице задержан в Алматы
«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
Задержан закладчик «синтетики» в подъезде жилого дома в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив