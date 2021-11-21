Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пообщаться с кумиром пришло около 50 детей из различных теннисных центров южной столицы. Зарина ответила на вопросы юных спортсменов, дала советы, а также рассказала о планах на предстоящий сезон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Дети подготовили интересные вопросы звезде казахстанского тенниса, из ответов на которые узнали, что в детстве Зарина занималась гимнастикой, но все-таки любовь к теннису победила, а самые запоминающиеся матчи она сыграла с Сереной Уильямс и Марией Шараповой. Спортсменка призналась, несмотря на то, что она тренировалась на многих площадках и в самых разных городах мира, особый трепет у нее вызывают тренировки дома, в Алматы. После завершения карьеры Зарина планирует тренировать детей и даже подумывает об открытии своей академии тенниса.

Но больше всего спортсменке понравился вопрос, который не имеет ничего общего с теннисом: «Какое мороженое Зарина любит?» - поинтересовался воспитанник Федерации тенниса Кирилл, чем вызвал улыбку теннисистки.

Теперь мы все знаем, что Дияс сладкоежка и предпочитает карамельное мороженое. За этот интересный вопрос Кирилл получил в подарок футболку с автографом.

Пресс-служба филиала ФТК г.Алматы не осталась в стороне и задала свои вопросы:

- Как прошел сезон? Все ли из запланированного удалось?

«Конечно, это был довольно длинный и долгий сезон, много травм, но сейчас я восстанавливаюсь и надеюсь, что к следующему сезону подойду в отличной форме».

- В этом году вы сыграли на своей первой Олимпиаде. Ваши ощущения?

«Невероятные. Атмосфера на Олимпиаде волшебная, непохожая ни на что. Лучшие спортсмены со всего мира съезжаются, чтобы принять участие в этом масштабном событии. К сожалению, из-за травмы я не смогла показать всё, на что способна, но очень надеюсь, что приму участие на следующих Играх в Париже».







