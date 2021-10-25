Зарина Дияс вернулась в топ-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранила Эшли Барти из Австралии, за ней следуют белоруска Арина Соболенко и чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина опустилась на две позиции и теперь занимает 19-е место. Юлия Путинцева осталась 44-й. Зарина Дияс отыграла четыре строчки и вернулась в первую сотню под 100-м номером.

В парном разряде на первое место вышла Се Су-Вэй из Китайского Тайбэя, сместившая на вторую строку бельгийку Элизе Мертенс, на третью позицию поднялась Екатерина Синякова из Чехии.

Рыбакина по-прежнему занимает 48-е место, Анна Данилина сместилась вниз на две позиции — 83-я, Дияс также потеряла две строчки — 181-я.

